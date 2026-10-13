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ECONOMIA

Aneel aprova alta tarifária média de 3,16% para consumidores da EDP SP

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 13, a alta tarifária média de 3,16% para os consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia (EDP SP). Foi votado o Reajuste Tarifário Anual com vigência a partir do próximo dia 23 de outubro.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 5,67%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. A elevação será de 2,09%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta é de 2,17%.

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A EDP SP é sediada na cidade de São Paulo (SP) e atende aproximadamente 2,24 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual bruto na ordem de R$ 7,02 bilhões.

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