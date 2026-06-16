Aneel aprova alta tarifária média de 16,06% para consumidores da RGE Sul Distribuidora

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou nesta terça-feira, 16, o Reajuste Tarifário Anual da RGE Sul Distribuidora de Energia (RGE), com alta média de 16,06% para os consumidores da distribuidora. O novo patamar terá efeito a partir de 19 de junho, próxima sexta-feira.

Na divisão por grupos de consumidores, haverá aumento de 19,02% em média para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, haverá elevação de 14,94% em média para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

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O custo na parcela de componentes financeiros foi o fator de maior pressão. Os encargos setoriais, bem como o custo na aquisição e transmissão de energia, foram outros fatores responsáveis pelo aumento no atual ciclo de reajuste tarifário.

A chamada Parcela B, por outro lado, foi reduzida. Esse componente reúne os custos com as atividades de operação, manutenção, investimento e remuneração da concessionária na distribuição de energia.

A RGE Sul Distribuidora de Energia é sediada na cidade de São Leopoldo (RS) e atende aproximadamente 3,19 milhões de unidades consumidoras. Segundo a Aneel, o consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 11,68 bilhões.