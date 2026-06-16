Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Aneel aprova alta tarifária média de 16,06% para consumidores da RGE Sul Distribuidora

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 11:52:00 Editado em 16.06.2026, 12:00:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou nesta terça-feira, 16, o Reajuste Tarifário Anual da RGE Sul Distribuidora de Energia (RGE), com alta média de 16,06% para os consumidores da distribuidora. O novo patamar terá efeito a partir de 19 de junho, próxima sexta-feira.

Na divisão por grupos de consumidores, haverá aumento de 19,02% em média para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, haverá elevação de 14,94% em média para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O custo na parcela de componentes financeiros foi o fator de maior pressão. Os encargos setoriais, bem como o custo na aquisição e transmissão de energia, foram outros fatores responsáveis pelo aumento no atual ciclo de reajuste tarifário.

A chamada Parcela B, por outro lado, foi reduzida. Esse componente reúne os custos com as atividades de operação, manutenção, investimento e remuneração da concessionária na distribuição de energia.

A RGE Sul Distribuidora de Energia é sediada na cidade de São Leopoldo (RS) e atende aproximadamente 3,19 milhões de unidades consumidoras. Segundo a Aneel, o consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 11,68 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aneel ENERGIA reajuste RGE Sul Distribuidora
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV