Aneel aprova alta tarifária média de 14,97% para os consumidores da Cocel, no Paraná

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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 30, alta tarifária média de 14,97% para os consumidores da Companhia Campolarguense de Energia (Cocel). Foi votado o processo de Revisão Tarifária Periódica, com vigor retroativo a partir de 29 de junho.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 15,91%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas.

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Por outro lado, a elevação será de 14,51%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

No balanço de custos, houve pressão com encargos setoriais, custo de transmissão e aquisição de energia, por exemplo.

A Cocel é sediada na cidade de Campo Largo (PR) e atende aproximadamente 60,9 mil de unidades consumidoras.

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O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 172 milhões.