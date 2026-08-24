Aneel aprova alta média de 9,58% para consumidores da Neoenergia Elektro

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta segunda-feira, 24, a alta tarifária média de 9,58% para os consumidores da Elektro Redes (Neoenergia Elektro). Foi votado o Reajuste Tarifário Anual de 2026, com vigência a partir de 27 de agosto.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 4,10%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas.

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A elevação será de 12,19%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta será de 12,24%.

No balanço do ciclo atual, houve pressão dos custos de transporte de energia e encargos setoriais. O maior fator para o aumento foi, ademais, os custos com componentes financeiros. A Elektro Redes é sediada na cidade de Campinas (SP).