Aneel aprova alta média de 6,94% para tarifas de consumidores da Equatorial Pará

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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 11, alta tarifária média de 6,94% para os consumidores da Equatorial Pará Distribuidora de Energia. Foi votado o Reajuste Tarifário Anual de 2026, com vigência a partir de 7 de agosto deste ano.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 8,09%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas.

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A elevação será de 6,6%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta esperada é de 6,7%.

No balanço do ciclo atual, houve pressão dos custos de transporte de energia e aquisição de energia, além de componentes financeiros e encargos setoriais.

A tarifa poderia ser maior, se não fosse os recursos via repactuação do Uso de Bem Público (UBP).

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A Equatorial Pará é sediada na cidade de Belém (PA) e atende aproximadamente 3,12 milhões de unidades consumidoras.