Aneel aprova alta média de 5,76% para consumidores da Equatorial Maranhão

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta segunda-feira, 24, a alta tarifária média de 5,76% para os consumidores da Equatorial Maranhão. Foi votado o Reajuste Tarifário Anual de 2026, com vigência a partir da publicação da resolução que vai homologar os índices.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 8,68%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas.

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A elevação será de 5,25%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta é de 5,20%.

No balanço do ciclo atual, houve pressão dos custos de aquisição e transporte de energia, além de encargos setoriais. A tarifa poderia ser maior, se não fosse os recursos via repactuação do Uso de Bem Público (UBP).

A Aneel determinou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) efetue, em até dez dias, a transferência à Equatorial MA de montante de R$ 331,9 milhões para atenuar os efeitos das tarifas para o grupo residencial.

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A distribuidora é sediada na cidade de São Luís (MA) e atende aproximadamente 2,88 milhões de unidades consumidoras.