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Aneel aprova alta média de 5,74% para consumidores da Energisa Paraíba

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta segunda-feira, 24, a alta tarifária média de 5,74% para os consumidores da Energisa Paraíba. Foi votado o Reajuste Tarifário Anual de 2026, com vigência a partir do próximo dia 28 de agosto.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 9,71%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. A elevação será de 4,85%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta é de 4,81%.

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No balanço do ciclo atual, houve pressão dos custos de aquisição de energia, além de componentes financeiros e encargos setoriais. A tarifa poderia ser maior, se não fossem os recursos via repactuação do Uso de Bem Público (UBP).

A Aneel determinou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) efetue, em até dez dias, a transferência à Energisa Paraíba de montante de R$ 224,5 milhões para atenuar os efeitos das tarifas para o grupo residencial.

A Energisa Paraíba é sediada na cidade de João Pessoa (PB) e atende aproximadamente 1,94 milhão de unidades consumidoras.

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