Aneel aprova alta média de 5,43% para consumidores da Equatorial Alagoas

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 28, o Reajuste Tarifário Anual de 2026 da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia (Equatorial AL), com alta média de 5,43% para os consumidores.

Na divisão por grupos de consumidores, aqueles na alta tensão, como grandes indústrias e empresas, perceberão um efeito médio de 7,80%. Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de 4,71%.

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A Equatorial AL é sediada na cidade de Maceió e atende aproximadamente 1,43 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 2,98 bilhões.