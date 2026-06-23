Aneel aprova alta média de 20,51% para consumidores da Copel Distribuição, sediada em Curitiba

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o resultado da Revisão Tarifária Periódica de 2026 da Copel Distribuição (Copel-Dis), com alta média de 20,51%. A concessionária de distribuição é sediada na cidade de Curitiba (PR) e atende a aproximadamente 5,32 milhões de unidades consumidoras.

Na divisão por grupos de consumidores, haverá aumento de 21,87%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, haverá elevação de 19,85%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

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Todos os principais componentes impactaram para a elevação: encargos setoriais, custo de transmissão, custo de aquisição de energia, inadimplência de consumidores e custos financeiros. A chamada parcela B (custos administrados pela distribuidora) registrou alta de 32,1% e impactou a revisão com 8,58 pontos porcentuais.