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Aneel aprova alta média de 10,82% para consumidores da Celesc Distribuição, de Florianópolis

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 18, a alta tarifária média de 10,82% para os consumidores da Celesc Distribuição, sediada na cidade de Florianópolis (SC). Foi votado o processo de Revisão Tarifária Periódica de 2026. O novo patamar passa a vigorar a partir de 22 de agosto de 2026.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 14,16%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. A elevação será de 9,26%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

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No balanço do ciclo atual, o fator de maior pressão foram os custos de componentes financeiros e, em segundo lugar, encargos setoriais.

A Celesc Distribuição atende aproximadamente 3,6 milhões de unidades consumidoras. Segundo dados da Aneel, o consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 13,3 bilhões.

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ENERGIA/REAJUSTE/ANEEL/CELESC
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