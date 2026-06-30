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ECONOMIA

Aneel aprova alta média de 10,18% para tarifas dos consumidores da Enel São Paulo

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 16:01:00 Editado em 30.06.2026, 16:13:23
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 30, uma alta média de 10,18% na conta de luz para os consumidores da Enel São Paulo, no âmbito do processo de Reajuste Tarifário Anual de 2026 da distribuidora. O novo patamar valerá a partir de 4 de julho de 2026, próximo sábado.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 15%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, a elevação será de 8,97%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Tendo em vista só os clientes residenciais, a conta de luz vai subir em 9,02%.

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A parte de componentes financeiros é o fator de maior pressão para essa alta tarifária estimada. Isso porque houve aumento dos custos referentes aos contratos de comercialização e transporte de energia, embora créditos tributários tenham aliviado em parte essa conta. Da alta de 10,18%, 6,46 pontos porcentuais são referentes à parcela que considera os financeiros.

Os encargos setoriais, bem como o custo na aquisição e transmissão de energia, são fatores complementares de pressão para o aumento. Outro componente é a chamada Parcela B, que representa 0,37 ponto porcentual na alta de 10,18%. Esse último componente reúne os custos com as atividades de operação, manutenção, investimento e remuneração da concessionária na distribuição de energia.

A Enel SP é sediada na cidade de São Paulo (SP) e atende aproximadamente 8,92 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 23,57 bilhões, segundo dados da Aneel.

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A empresa enfrenta, atualmente, risco de recomendação de caducidade após processos referentes à qualidade do serviço de energia diante de eventos climáticos.

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ENERGIA/REAJUSTE/ANEEL/ENEL SÃO PAULO
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