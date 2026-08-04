Aneel adia decisão sobre alta tarifária média de 7,6% para consumidores da Equatorial Pará

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou para a próxima terça-feira, 11, a decisão sobre o Reajuste Tarifário Anual de 2026, com vigência a partir de 7 de agosto deste ano. Está em discussão uma alta tarifária média de 7,6% para os consumidores da Equatorial Pará Distribuidora de Energia.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento poderá ser de 8,42%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. A elevação poderá ser de 7,40%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando só o grupo residencial, a alta esperada é de 7,45%.

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No balanço do ciclo atual, houve pressão dos custos de transporte de energia e aquisição de energia, além de componentes financeiros e encargos setoriais.

A Equatorial Pará é sediada na cidade de Belém (PA) e atende aproximadamente 3,12 milhões de unidades consumidoras.