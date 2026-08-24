Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Aneel abre consulta sobre 'teto' para subsídios na conta de luz e prevê regime transitório

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta segunda-feira, 24, uma consulta pública sobre o "teto" para o aumento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). O ponto focal é a implementação do chamado Encargo de Complemento de Recursos (ECR), que será pago pelos agentes responsáveis pelo crescimento das despesas acima do limite fixado.

Com a implementação inicial, está sendo proposta a adoção de regime transitório a partir de 1º de janeiro de 2027, com as informações e os procedimentos atualmente disponíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O regime transitório permitirá a aplicação imediata do teto e do ECR a partir do orçamento de 2027, sem prejuízo da evolução posterior para uma arquitetura operacional mais integrada", argumentou em seu voto a diretora Agnes da Costa.

A lei 15.269/2025, conhecida como lei de modernização do setor elétrico, definiu que eventual excesso de despesa não será transferido às cotas anuais da CDE. Nesse momento entrará o pagamento do ECR, operacionalizado dentro da "própria relação econômica que dá origem ao benefício". Ou seja, as fontes responsáveis pelo aumento acima do limite.

A nota técnica que acompanha o processo mostra, em simulação, um ECR de R$ 5,151 bilhões se a regra já estivesse surtindo efeito no momento. Por lei, o teto para a CDE valerá a partir de 2027. A metodologia foi considerada pela área técnica da Aneel como "tecnicamente rastreável e juridicamente aderente ao comando legal".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ano de 2025 será base

Esse limite para o crescimento da CDE terá como referência os valores individuais das despesas constantes do Orçamento Anual de 2025, mediante atualização pelo IPCA. Ou seja, cada rubrica terá como base o respectivo valor verificado em 2025. Em conjunto, essas despesas dentro do teto correspondem a R$ 20,3 bilhões, de um orçamento total de R$ 49,2 bilhões.

Os grupos das despesas submetidas ao teto são: subsídios à carvão mineral nacional; desconto na distribuição de energia, fontes incentivadas e subsídio à geração distribuída (GD). Estão fora do teto as despesas com políticas públicas, como a Tarifa Social. A consulta pública ficará aberta por 45 dias, de 26 de agosto a 9 de outubro de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ENERGIA/TARIFAS/ANEEL/SUBSÍDIO/TETO/CONSULTA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV