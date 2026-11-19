O chairman e sócio-fundador do BTG Pactual, André Esteves, afirmou ao delegado da Polícia Federal Albert Pavie Ribeiro que o Banco Master "sempre foi visto pelo BTG muito mais como um cliente" do que como um concorrente. "Era um banco muito pequeno, inexpressivo do ponto de vista bancário", declarou à PF em 21 de outubro na condição de testemunha.

Esteves não é investigado na Operação Compliance Zero e prestou depoimento no inquérito que apura suspeitas de cooptação de dois servidores do Banco Central pelo banqueiro Daniel Vorcaro: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização e ex-chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), e Belline Santana, ex-chefe de departamento na área de supervisão bancária.

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Como revelou o Estadão, a PF intimou Esteves a depor após o nome do banqueiro ter sido citado no depoimento do ex-diretor Paulo Sérgio.

Em depoimento de 16 minutos, o delegado Albert Pavie Ribeiro questionou Esteves se, em reuniões com Paulo Sérgio e Belline Santana, os ex-servidores do Banco Central haviam demonstrado conhecimento prévio de possíveis irregularidades apontadas pelo BTG Pactual no Master.

O delegado mencionou que, segundo o relato de Paulo Sérgio, parte dos achados apresentados pelo banco já era conhecida pela autoridade monetária. Esteves ponderou que as informações levadas ao BC não eram conclusivas. "Os nossos achados, eles na verdade eram menos achados e mais dúvidas. Nós expressamos aquilo que a gente tinha dúvida, que podiam ser indícios de irregularidade", afirmou.

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O banqueiro ressaltou que não tinha acesso ao mesmo nível de informações do BC e que o BTG não chegou a realizar uma auditoria aprofundada sobre o Master. "A gente não tinha a precisão de informações que supostamente o regulador tem, ou mesmo se tivesse uma firma de auditoria, coisa do tipo, que não aconteceu", afirmou.

"Como eu disse, nós não fizemos, não chegamos a fazer o due diligence. O due diligence é um processo longo, envolve várias semanas, empresas de auditoria, escritórios de advocacia, não teve nada disso", acrescentou.

Segundo Esteves, as incertezas identificadas pelo BTG inviabilizaram uma eventual aquisição do Master, diante da dificuldade de dimensionar os riscos envolvidos na operação. "O que nós levamos eram apenas as nossas dúvidas e o fato de que, com aquelas dúvidas, era impossível a gente promover uma aquisição, ou seja, uma solução de mercado, porque nós não tínhamos visibilidade de qual era o tamanho do problema, caso tivesse um problema", afirmou.

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Esteves explicou que o interesse do BTG em avaliar uma possível aquisição estava relacionado à experiência da instituição na compra de ativos de instituições financeiras em dificuldades. "Nós temos uma história, um modelo de negócio, a gente é o banco aqui no Brasil, ou na América Latina, mais especializado em ativos estressados", declarou.

O banqueiro citou operações anteriores para justificar a atuação do BTG nesse mercado. "Nós compramos os ... do Bamerindus, do Nacional, o Econômico, o Panamericano, foram várias transações desse tipo", afirmou.

"A ideia de eventualmente adquirir um Master em dificuldades se encaixa nessa linha de negócios. Mas, para isso, você precisa ter uma visão mais construtiva, mais objetiva, o que acabou que não se materializou na nossa análise preliminar", explicou.

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Questionado pelo delegado da PF sobre eventuais contatos diretos com Paulo Sérgio e Belline Santana, Esteves afirmou não se lembrar de conversas particulares com os dois. "Eu acho que as interações foram nesse tipo de reuniões, vamos dizer, com outras pessoas presentes. Pode ter tido um telefonema ou outro, mas eu não tive nenhuma interação pessoal com nenhum desses servidores, que eu me recordo", declarou.

O chairman do BTG situou em dezembro de 2024 o momento em que a instituição concluiu que uma possível aquisição do Master seria inviável. Segundo ele, ainda houve tentativas de retomar as negociações nos primeiros meses de 2025, mas sem perspectivas concretas de avanço. "Foi mais ou menos ao longo de dezembro de 2024. Teve algumas tentativas depois de retomar isso em janeiro ou fevereiro de 25, mas eu diria com poucas esperanças de ter sucesso", relatou.

Um dos principais entraves, segundo Esteves, foi a impossibilidade de obter garantias suficientes do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para cobrir eventuais prejuízos decorrentes da aquisição. O problema, afirmou, era que nem o BTG nem o próprio fundo conseguiam dimensionar os riscos associados aos ativos do Master.

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"O motivo da solução ou da alternativa de mercado não ter ido à frente é porque ela precisava de uma participação muito ativa do FGC. E o próprio FGC também tinha as mesmas dificuldades que a gente. Ele não conseguia garantir as perdas para o BTG no caso de uma aquisição, porque ele também não tinha visibilidade dos ativos", explicou.

"Nós não tínhamos visibilidade e precisávamos da garantia do FGC. O FGC não tinha visibilidade e não conseguia nos dar a garantia", afirmou.

"Esse impasse que impediu a gente de formular uma engenharia financeira que permitisse a aquisição, isso eu diria que foi ao longo de dezembro de 2024. Talvez na última semana de novembro de 2024", acrescentou. Segundo o banqueiro, as tentativas de reabrir as negociações em janeiro e fevereiro de 2025 ocorreram "com muito pouca esperança de funcionar".

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O delegado questionou Esteves sobre possíveis inconsistências envolvendo fundos Bravo, geridos pela Reag, e ativos relacionados a ao antigo Banco do Estado de Santa Catarina (Besc). A PF quis saber se essas operações estavam entre os problemas identificados pelo BTG durante a análise preliminar do Master.

"Não, não chegamos a esse grau de detalhamento. O que havia era exatamente uma dúvida sobre o que eram esses ativos desses fundos e a gente não conseguia identificar o valor, o real valor dos ativos", afirmou.

"A gente nunca, do que eu me recordo, a gente nunca teve acesso ao que eram os ativos desse fundo. Essa era exatamente a raiz do problema, majoritariamente o problema. Então, não havia essa visibilidade sobre isso", declarou.

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O delegado voltou a questionar Esteves sobre possíveis tratativas específicas com Paulo Sérgio Neves e Belline Santana para esclarecer dúvidas sobre o Master. O chairman do BTG negou ter recorrido diretamente aos servidores para obter informações e explicou que o Banco Central não poderia fornecer dados sigilosos de uma instituição supervisionada a outro participante do mercado.

"O Banco Central não é uma fonte de informações nesse tipo de situação. As informações a gente tinha que obter com o próprio Banco Master. A regra, a fiscalização não abre informações para outros participantes", afirmou.