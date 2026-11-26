A Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord) recebeu com otimismo a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda. Em nota divulgada à imprensa, a entidade afirmou que a indicação sinaliza confiança e previsibilidade para a economia brasileira.

A associação destacou a trajetória de mais de cinco décadas de Trabuco no Bradesco e afirmou que ele contribuiu para a transformação do sistema financeiro brasileiro. Segundo a Ancord, o indicado conhece o mercado, sabe ouvir e tem a credibilidade necessária para o momento.

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A entidade disse confiar que a nova gestão trabalhará pelo equilíbrio das contas públicas, pelo desenvolvimento do mercado de capitais e pela ampliação do acesso dos brasileiros aos investimentos, sem deixar de lado a responsabilidade social.

Representante de corretoras, distribuidoras e assessores de investimento, a Ancord também se colocou à disposição para contribuir com o diálogo e apresentar propostas para fortalecer o mercado e a economia do País.