A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) disse ter recebido "com satisfação" a notícia da indicação de Luiz Carlos Trabuco ao cargo de ministro da Fazenda, confirmada nesta quinta-feira, 26.

Em nota, a entidade destacou a trajetória sólida e de sucesso de Trabuco nos mercados financeiros e de capitais. Para Anbima, a nomeação mostra o "comprometimento do governo com o desenvolvimento, a estabilidade e a gestão competente da política econômica".

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A associação desejou sucesso a Trabuco e reiterou disposição ao diálogo com o governo para desenvolver a economia e promover o crescimento do Brasil.