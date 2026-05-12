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Anbima eleva projeção de IPCA de maio para 0,50% e prevê 0,33% para junho

Escrito por Denise Abarca (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 19:00:00 Editado em 12.05.2026, 19:13:27
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A Anbima elevou sua projeção para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em maio, de 0,45% para 0,50%. O número vai balizar o Valor Nominal Atualizado (VNA) das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) nas operações do mercado secundário de títulos públicos a partir do dia 18.

A entidade também informou que sua estimativa para o IPCA de junho é de 0,33%.

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou nesta terça-feira, 12, que o IPCA de abril subiu 0,67%, desacelerando ante a taxa de inflação de 0,88% apurada em março.

O resultado ficou em linha com a mediana das expectativas na coleta realizada pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que tinha teto de 0,79% e piso de 0,56%, e também com a previsão da Anbima.

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ANBIMA/PROJEÇÃO/IPCA
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