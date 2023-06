Analistas consultados pelo BCE preveem última alta de juros em julho

O Banco Central Europeu (BCE) publicou nesta segunda-feira, 19, uma pesquisa realizada com analistas monetários. Segundo a instituição, a mediana dos profissionais consultados projeta que ocorra mais uma elevação de 25 pontos-base nos juros pelo BCE na próxima reunião, de julho.

A expectativa é que esta seja a última elevação do atual ciclo de apertos. Haverá então manutenção dos juros por algumas reuniões, com corte no segundo trimestre de 2024. Mais especificamente, a projeção dos analistas é que a redução de 25 pontos-base nos juros do banco central aconteça em março de 2024.

A mediana dos analistas aponta ainda para expectativa bastante modesta para o crescimento na zona do euro.

Nas leituras trimestrais ante o trimestre imediatamente anterior, eles projetam alta de 0,1% do PIB no segundo trimestre, de 0,2% no terceiro e também de 0,2% no quarto trimestre de 2023.

Para a inflação ao consumidor na zona do euro, esperam alta de 6,3% no segundo trimestre, de 4,9% no terceiro e de 3,2% no quarto trimestre.