TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Anac reajusta em até 5,2% tarifas aeroportuárias do Galeão e de Confins

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 11:44:00 Editado em 18.05.2026, 11:52:59
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos das tarifas aeroportuárias dos aeroportos internacionais Tom Jobim - Galeão (RJ) e de Confins (MG). Os novos valores poderão ser praticados 30 dias após a divulgação pelas concessionárias.

Os tetos das tarifas de embarque e conexão de passageiros, além das tarifas de pouso e permanência de aeronaves, foram reajustados em 5,2% no Galeão e em 4,7% em Confins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a atualização, a tarifa máxima de embarque doméstico no Galeão passará de R$ 34,11 para R$ 35,91, enquanto a internacional subirá de R$ 60,41 para R$ 63,59. Em Confins, a tarifa doméstica irá de R$ 33,56 para R$ 35,15 e a internacional, de R$ 67,34 para R$ 70,54.

Segundo a agência, os porcentuais refletem a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre abril de 2025 e abril de 2026, acrescida dos efeitos dos fatores previstos nos contratos de concessão.

Já os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas dos dois aeroportos tiveram reajuste de 4,3915%, com base exclusivamente na inflação acumulada no período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Anac afirmou que os reajustes estão previstos contratualmente como mecanismo de atualização monetária para preservar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões aeroportuárias.

"A tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas pela concessionária aos passageiros", afirmou a agência por meio de nota.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aeroportos Anac CONFINS Galeão reajuste
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV