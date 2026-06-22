Anac: Movimento aéreo doméstico cresce 2% em um ano, com 8,31 milhões de passageiros em maio

A movimentação de passageiros em voos domésticos no Brasil atingiu recorde para o mês de maio, com 8,31 milhões de viajantes transportados, segundo os dados consolidados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e divulgados pelo Ministério do Turismo.

O resultado representa crescimento de 2% em relação aos 8,16 milhões registrados em maio de 2025 e é o maior para o mês desde o início da série histórica, em 2000.

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No acumulado de janeiro a maio, 42 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos no País, alta de 6% ante os 39,8 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Segundo a Anac, é a primeira vez que a marca de 42 milhões de passageiros é superada nos cinco primeiros meses do ano.

Os dados também mostram avanço na movimentação internacional. Entre janeiro e maio, foram registrados 12,8 milhões de passageiros em voos internacionais, crescimento de 10% na comparação com os 11,6 milhões contabilizados no mesmo intervalo de 2025.

Considerando apenas o mês de maio, a movimentação internacional alcançou 2,23 milhões de passageiros, alta de 5% em relação aos 2,13 milhões registrados um ano antes.

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O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, afirmou que os números refletem o fortalecimento da atividade turística no Brasil e o aumento da procura por viagens domésticas. Segundo ele, o desempenho também está relacionado às ações de promoção dos destinos nacionais e à ampliação da conectividade aérea.

"Os números refletem o excelente momento que o turismo brasileiro vive atualmente. O brasileiro está com mais confiança, mais renda e mais desejo de conhecer as belezas do seu próprio País. Vamos continuar trabalhando para integrar o Brasil para que ainda mais brasileiros possam viajar", afirmou por meio de nota.