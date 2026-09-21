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Anac: aviação civil transporta 11,5 milhões de passageiros em agosto, alta de 2,5% em 1 ano

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A aviação civil brasileira movimentou 11,5 milhões de passageiros em agosto de 2026, um aumento de 2,5% em relação a agosto de 2025, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No segmento doméstico, 8,9 milhões de passageiros foram transportados, alta de 2,3% na comparação anual. No mercado internacional, foram 2,5 milhões de passageiros, alta de 3,4%.

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A demanda, medida em passageiros-quilômetro transportados (RPK), cresceu 3,3% no segmento doméstico e 4,0% no internacional, ante agosto do ano passado. Já a oferta, em assentos-quilômetro oferecidos (ASK), avançou 6,8% no doméstico e 4,3% no internacional.

No transporte de cargas, o setor movimentou 121,5 mil toneladas em agosto, volume 8,6% superior ao de um ano antes. No mercado doméstico, foram 39,5 mil toneladas, alta de 4,0%, enquanto o internacional somou 82 mil toneladas, crescimento de 10,9%, informou a Anac.

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AÉREAS/AVIAÇÃO CIVIL/PASSAGEIROS/AGOSTO/ANAC
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