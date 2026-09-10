Amil informa em comunicado a funcionários que encerrou negociação de venda da empresa

O empresário José Seripieri Júnior desistiu da negociação de venda da Amil a investidores, disseram ao Estadão/Broadcast pessoas a par do assunto. A empresa divulgou nesta quinta-feira, 10, um comunicado aos funcionários, ao qual a reportagem teve acesso, em que informa ter mantido conversas com os fundos de investimentos - sem citar nomes - e que estas conversas estão encerradas.

"Continuamos abertos a propostas futuras de investimentos minoritários", diz o comunicado. O texto é assinado pelo Conselho de Administração.

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O Estadão/Broadcast apurou que a eventual venda da Amil foi novamente discutida em reunião na manhã desta quinta-feira com os investidores interessados - os fundos Bain Capital e Advent -, que ofereciam aproximadamente R$ 17 bilhões por 100% da companhia.

As conversas se arrastavam há pelo menos seis meses. O empresário vinha defendendo sua permanência no controle, a manutenção do modelo aplicado na operadora desde que a comprou da norte-americana UnitedHealth Group. O objetivo inicial era se desfazer de aproximadamente 30% da companhia, segundo pessoas a par do tema.

A posição, contudo, foi rechaçada pela Bain e Advent, que tinham seus próprios planos de colocar Irlau Machado no comando da companhia e reeditar o formato aplicado na NotreDame Intermédica, que posteriormente foi fundida com a Hapvida. A ideia era, no futuro, levar a Amil a uma possível listagem na B3.

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Empresa é considerada exemplo de sucesso

A Amil tem sido considerada um dos principais casos de sucesso no segmento de saúde suplementar nos últimos anos. A empresa foi comprada por Seripieri Júnior no final de 2023 por R$ 2 bilhões e tinha outros R$ 9 bilhões em contingências. Por isso, o mercado costuma avaliar a transação em R$ 11 bilhões.

O movimento feito pela atual gestão do grupo a recolocou no rumo do crescimento, e, desde o ano passado, a Amil é uma das empresas que mais ganha beneficiários mensalmente. De acordo com dados mais recentes, já são mais de 3,5 milhões de segurados, o que dá à companhia o posto de terceira maior operadora do País, com faturamento aproximado de R$ 30 bilhões por ano.

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No comunicado enviado aos funcionários na manhã desta quinta-feira, a gestão da Amil destacou a "virada" da empresa que, em pouco mais de dois anos, saiu de uma situação crítica para "excelentes resultados financeiros", e que este sucesso chamou a atenção de grandes investidores.

"Nós conversamos com esses investidores, como é praxe no mercado, porém gostaríamos de informar a você, em primeira mão, que esse processo está encerrado, sem qualquer mudança societária na companhia. Continuamos abertos a propostas futuras de investimentos minoritários, preservados nossos princípios e valores", diz o comunicado.