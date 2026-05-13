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Americanas: prejuízo das operações continuadas soma R$ 336 mi no 1tri26, queda anual de 24,8%

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 20:38:00 Editado em 13.05.2026, 20:49:32
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A Americanas registrou prejuízo líquido de R$ 336 milhões nas operações continuadas no primeiro trimestre de 2026, reduzindo as perdas em 24,8% na comparação com o prejuízo de R$ 447 milhões apurado em igual período do ano anterior.

A melhora do resultado ocorreu em meio ao avanço das vendas, à redução das despesas operacionais e à evolução da estratégia de integração entre lojas físicas e digital, segundo a varejista.

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A receita líquida cresceu 20,2% no trimestre encerrado em março, para R$ 3,1 bilhões, enquanto o lucro bruto avançou 16,6%, para R$ 834 milhões. A margem bruta, porém, recuou 0,8 ponto porcentual, para 27,0%.

Em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente da Americanas, Fernando Soares, afirmou que a companhia vem colhendo os resultados da estratégia de priorizar as lojas físicas e integrar o digital à operação. Segundo o executivo, a estratégia ganhou força durante a Páscoa, impulsionada pelos modelos de retirada em loja e entregas a partir das unidades físicas.

O Ebitda ajustado ficou positivo em R$ 15 milhões no período, revertendo resultado negativo de R$ 26 milhões registrado no primeiro trimestre de 2025. As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) somaram R$ 851 milhões no trimestre, alta anual de 3,9%. Em relação à receita líquida, o indicador caiu de 31,9% para 27,6%, refletindo ganhos de eficiência operacional.

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Para Soares, a melhora operacional também foi favorecida pela evolução da relação com fornecedores, pela expansão do programa de fidelidade Cliente A e pelo avanço dos serviços financeiros. O diretor Financeiro (CFO), Sebastien Durchon, acrescentou que o cartão da companhia já movimentou mais de R$ 1 bilhão em transações em menos de um ano, com emissão superior a 100 mil cartões por mês.

O resultado financeiro permaneceu negativo em R$ 131 milhões, mas melhorou 26,8% em relação às perdas de R$ 179 milhões registradas no primeiro trimestre do ano passado. A companhia também registrou despesas de R$ 28 milhões relacionadas à investigação sobre fraudes contábeis, acima dos R$ 15 milhões registrados um ano antes.

A Americanas ponderou, porém, que parte do crescimento do trimestre foi beneficiada pelo efeito calendário da Páscoa. Considerando os quatro primeiros meses do ano, as vendas em mesmas lojas cresceram 7,8%, segundo a companhia.

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No consolidado, considerando também as operações descontinuadas, a Americanas reportou prejuízo líquido de R$ 329 milhões no trimestre, ante perdas de R$ 496 milhões no primeiro trimestre de 2025.

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