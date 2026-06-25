Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Americanas: Lemann, Telles e Sicupira se dizem surpresos com ação da PF e culpam ex-diretores

Escrito por Crisley Santana. Com Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 15:08:00 Editado em 25.06.2026, 15:17:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os principais acionistas da Americanas afirmaram, em nota, que foram surpreendidos pela operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 25, e que as investigações têm apontado que tanto eles quanto o conselho de administração "foram continuamente enganados e induzidos a erro pela antiga diretoria da companhia".

Por meio da LTS, empresa que cuida dos investimentos de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, os acionistas declararam entender que a operação faz parte do curso das apurações em andamento e reiteraram o compromisso de colaborar "plenamente" com as autoridades para esclarecer os fatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a nota, as defesas não tiveram acesso à íntegra da decisão judicial que fundamentou a medida, de modo que os acionistas aguardam mais informações para eventual manifestação.

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Disclosure, que busca aprofundar as investigações sobre as fraudes contábeis estimadas em R$ 54 bilhões praticadas pelas Lojas Americanas.

Entre os alvos estão o empresário Beto Sicupira, o ex-conselheiro Paulo Alberto Lemann, filho de Jorge Paulo Lemann, além de executivos de Itaú, Bradesco e Santander. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Americanas afirmou, em nota, que não foi alvo dos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quinta-feira e que seguirá colaborando com as investigações. A companhia disse ser "a maior interessada no esclarecimento dos fatos".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
OPERAÇÃO DISCLOSURE/PF/LOJAS AMERICANAS/ROMBO/FRAUDE/ENVOLVIDOS/CULPA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV