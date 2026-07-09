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Americanas diz que cumpre integralmente plano de recuperação e nega atraso a credores

Escrito por Luísa Laval (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 15:19:00 Editado em 09.07.2026, 15:30:39
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A Americanas afirmou que vem cumprindo "regular e integralmente" todos os compromissos previstos em seu plano de recuperação judicial e que não há qualquer atraso ou pagamento incompleto a credores nos termos do plano homologado pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

A companhia divulgou o comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após notícia publicada na Folha de S.Paulo sobre o cumprimento do plano. Segundo a alegação da Americanas, a reportagem tratou "de forma equivocada e descontextualizada" petições e alegações antigas de determinados credores, com discussões anteriores ao pedido de encerramento da recuperação judicial.

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A empresa disse ainda que os temas já foram respondidos "nos fóruns adequados" e que houve manifestações do administrador judicial e do Ministério Público favoráveis à companhia nesses casos.

Sobre o pedido de encerramento da recuperação judicial, a Americanas afirmou que concluiu "rigorosamente" todos os compromissos previstos para o período de dois anos pós-homologação e que menos de 0,3% do total de credores se opuseram ao encerramento do processo.

A companhia também informou que o Ministério Público e o administrador judicial apresentaram pareceres favoráveis ao encerramento, disponíveis no site do administrador judicial.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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