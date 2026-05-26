Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

American Airlines anuncia acordo com Starlink, da SpaceX, para Wi-Fi em 500 aeronaves

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 21:45:00 Editado em 27.05.2026, 02:14:05
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A American Airlines anunciou hoje um acordo para instalação do Starlink em mais de 500 aeronaves a partir do primeiro trimestre de 2027.

"A Starlink é amplamente considerada a constelação de satélites mais avançada do mundo, utilizando uma órbita terrestre baixa para fornecer internet de banda larga capaz de suportar streaming a bordo, jogos online, ferramentas de reunião colaborativa e muito mais", informou a companhia aérea.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Com milhares de satélites em órbita terrestre baixa, a Starlink pode fornecer conectividade multigigabit para aeronaves através do seu Aero Terminal, que suporta até 1 Gbps por antena", completou.

O sistema da Starlink possibilitará streaming, navegação e comunicação em tempo real sem interrupções em todas as rotas domésticas e internacionais de curta distância da companhia, segundo o comunicado da American.

O Starlink é uma rede avançada de satélites desenvolvida pela SpaceX para fornecer acesso à internet de alta velocidade ao nível global. O anúncio ocorre em meio ao frisson para a abertura de capital da SpaceX.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acordo American Airlines STARLINK Wi-Fi
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV