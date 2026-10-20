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América Móvil tem lucro líquido de 24,28 bilhões de pesos mexicanos no 3º trimestre de 2026

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A América Móvil - controladora da Claro no Brasil - registrou um aumento de 7% no lucro líquido do terceiro trimestre, com alta da receita e dos ganhos operacionais em relação ao mesmo período do ano anterior.

A América Móvil reportou lucro de 24,28 bilhões de pesos mexicanos (US$ 1,32 bilhão) no período de julho a setembro, acima dos 22,7 bilhões de pesos no terceiro trimestre de 2025. O lucro foi equivalente a 0,41 peso por ação ou US$ 0,47 por ADR.

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A receita no trimestre subiu 7,6%, para 250,63 bilhões de pesos, incluindo aumento de 7,2% na receita de serviços, impulsionado em parte pela depreciação do peso mexicano em setembro, que eliminou os ganhos da moeda nos dois primeiros meses do trimestre, disse a América Móvil. Em termos de moeda constante, a receita de serviços cresceu 5,3%.

O peso mais fraco levou a maiores custos financeiros, com uma perda cambial de 3,6 bilhões de pesos, contra um ganho cambial de 6,3 bilhões de pesos no trimestre do ano anterior.

O Ebitda aumentou 8,9%, para 102,16 bilhões de pesos, e subiu 6,7% em moedas constantes. O lucro operacional avançou 14%, para 57,11 bilhões de pesos.

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A América Móvil adicionou 3,1 milhões de assinantes móveis durante o trimestre, liderada pelo Brasil, ao mesmo tempo em que desconectou 5 milhões de linhas pré-pagas principalmente no México e na Colômbia, encerrando o trimestre com 332,4 milhões de assinantes móveis.

A empresa adicionou 390 mil clientes de banda larga, fechando o trimestre com 38,2 milhões. O total de assinaturas de serviços de linha fixa subiu 0,2%, para 80,3 milhões.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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