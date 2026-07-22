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ECONOMIA

América Móvil amplia lucro no 2º trimestre com avanço da receita

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 10:53:00 Editado em 22.07.2026, 11:00:37
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A empresa de telecomunicações América Móvil registrou alta de 9,2% no lucro líquido do segundo trimestre, apoiada por crescimento da receita e melhora operacional.

A companhia mexicana apurou lucro de 24,33 bilhões de pesos mexicanos (US$ 1,4 bilhão) entre abril e junho, acima dos 22,28 bilhões de pesos do mesmo período do ano passado. O lucro equivaleu a 0,40 peso por ação, ou US$ 0,47 por American Depositary Receipt (ADR).

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A receita cresceu 3,1%, para 241,07 bilhões de pesos, com a receita de serviços avançando 3,4%. Em termos de moeda constante, a receita de serviços aumentou 5,1%. O Ebitda subiu 3,8%, para 95,91 bilhões de pesos, e teve alta de 5,3% a taxas de câmbio constantes. O lucro operacional avançou 9,5%, para 51,81 bilhões de pesos.

Os custos financeiros aumentaram um terço, para 10,42 bilhões de pesos, principalmente devido a ganhos menores com câmbio do que no segundo trimestre do ano passado.

A América Móvil, que atua na América Latina e no Caribe, além de ter operações na Áustria e na Europa Oriental, perdeu 158 mil assinantes móveis no segundo trimestre, encerrando junho com 334,4 milhões. As assinaturas móveis pós-pagas aumentaram em 3,5 milhões, lideradas pelo Brasil (1,5 milhão), seguido por Colômbia (250 mil) e Peru (173 mil). Já a empresa cancelou cerca de 3,7 milhões de linhas pré-pagas, sobretudo na Colômbia e na Argentina.

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As assinaturas de telefonia fixa aumentaram em 513 mil, para 80,2 milhões, das quais 37,8 milhões eram de banda larga. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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