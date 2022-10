América Latina não deve 'relaxar', diz FMI

Aline Bronzati, enviada especial (via Agência Estado)

Economias da América Latina responderam com rapidez à escalada de preços, mas, ainda assim, vão continuar lutando contra uma inflação elevada por algum tempo e, por isso, não podem afrouxar o processo de aperto monetário de forma prematura, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Recentemente, as pressões inflacionárias se ampliaram em países como Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, alerta o organismo, em documento publicado ontem.

"Os bancos centrais da região agiram rapidamente e mantiveram ancoradas as expectativas de inflação de longo prazo", afirmam Santiago Acosta Ormaechea, Gustavo Adler, Ilan Goldfajn (que foi presidente do Banco Central no Brasil) e Anna Ivanova, autores do texto publicado pelo FMI. "No futuro, a política monetária deve manter o curso, e não relaxar prematuramente", alertam.

Segundo eles, a "resposta rápida" dos principais bancos centrais da América Latina via aumento de juros, antes de outros emergentes e de economias avançadas, vai ajudar a baixar a inflação, mas esse processo levará tempo, o que, na prática, significa que a região seguirá lutando com essa preocupação. A política monetária precisa "domar" a demanda doméstica para exercer pressão "baixista" sobre os preços, afirmam.

O FMI elevou suas projeções para a inflação no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, cuja média anual passou a ser de 7,8%, neste ano, e de 4,9% no próximo ano. Especificamente para o Brasil, o FMI projeta que o indicador fique em 6% e 4,7%, respectivamente. Em 2021, foi de 10,1%.

Em termos de crescimento, o FMI prevê que os cinco países apresentem, em média, um Produto Interno Bruto (PIB) de 3% neste ano. Para 2023, porém, preveem desaceleração para 1,2%. O Brasil é o que deve entregar o maior crescimento neste ano, de 2,8%. Para 2023, a expectativa é de alta de apenas 1%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.