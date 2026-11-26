A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec) divulgou nota nesta quinta-feira, 26, em que manifesta preocupação com a retomada da tramitação do PL 2.896/2022, que reduz o período de quarentena para que políticos possam atuar em estatais e agências reguladoras.

Na avaliação da Amec, a eliminação do período de afastamento de atividades político-partidárias para assumir cargos de direção nas agências reguladoras representa um retrocesso institucional. A entidade aponta a necessidade de um "prazo adequado de desincompatibilização para prevenir conflitos de interesses" e defende a manutenção dos 36 meses previstos na legislação vigente. Pela proposta original, esse prazo cairia para 30 dias.

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De autoria da então deputada federal Celina Leão (PP-DF), atual governadora do Distrito Federal, o PL voltou a avançar na quarta-feira, 25, quando o Plenário do Senado aprovou um requerimento de regime de urgência para a apreciação da matéria.

Leia abaixo a íntegra da nota:

"A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec) vê com preocupação a retomada da tramitação do PL 2.896/2022, no ano em que a Lei das Estatais completa uma década de vigência. Embora o substitutivo apresentado no Senado preserve essa legislação, a eliminação do período de afastamento de atividades político-partidárias para assumir cargos de direção nas agências reguladoras representa, na avaliação da AMEC, um retrocesso institucional. A experiência adquirida na administração pública e na atividade política pode trazer competências complementares à gestão dessas instituições. A questão central é a necessidade de um prazo adequado de desincompatibilização para prevenir conflitos de interesses. A Amec defende a manutenção dos 36 meses previstos na legislação vigente, lembrando que restrições dessa natureza, estabelecidas pela Lei das Estatais, tiveram sua constitucionalidade reconhecida pelo STF em 2024 e encontram respaldo nas boas práticas internacionais de governança. A profissionalização da gestão das estatais é fator relevante na avaliação de riscos pelos investidores. Essa perspectiva tem orientado a atuação da Amec e de diversas entidades da sociedade civil há mais de uma década, sob diferentes governos. É importante lembrar que os avanços na legislação brasileira foram, em grande medida, uma resposta a episódios de má administração e expressivas perdas patrimoniais. Eventuais mudanças nesse arcabouço exigem uma avaliação criteriosa dos resultados alcançados e dos riscos associados à sua flexibilização."