AMD tem lucro líquido de US$ 1,4 bilhão no 1º trimestre

A Advanced Micro Devices (AMD) teve lucro líquido de US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 5. O lucro diluído por ação foi de US$ 1,37, um ganho de 43% em relação ao primeiro trimestre de 2026, e acima da previsão dos analistas da FactSet, de US$ 1,29.

A receita ficou em US$ 10,3 bilhões, também superando a expectativa dos analistas, que esperavam US$ 9,9 bilhões. Somente o segmento de data center teve receita de US$ 5,8 bilhões, um aumento de 57% em relação ao ano anterior, impulsionado pela forte demanda por processadores, disse a empresa.

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"Os resultados do primeiro trimestre refletem um desempenho forte em todos os principais indicadores financeiros, com crescimento acelerado da receita, expansão dos lucros e fluxo de caixa livre trimestral recorde," afirmou Jean Hu, vice-presidente executiva da AMD. "Esses resultados destacam o impulso contínuo e a execução em toda a empresa, demonstrando a alavancagem em nosso modelo operacional enquanto investimos para um crescimento acelerado, ao mesmo tempo em que expandimos a lucratividade."

Para o segundo trimestre de 2026, a AMD espera que a receita seja de aproximadamente US$ 11,2 bilhões, com uma variação de mais ou menos US$ 300 milhões. O mercado espera receita de US$ 10,4 bilhões.

Logo após a divulgação do balanço, as ações da AMD caíram mais de 4% no after hours de Nova York, mas logo inverteram sinal. Às 17h40 (de Brasília), os papéis avançavam 5,27%.