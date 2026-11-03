AMD supera em receita com impulso de data centers; ação sobe quase 8%

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Escrito por Darlan de Azevedo e Letícia Araújo*, especial para o Broadcast (via Agência Estado)

A AMD registrou receita de US$ 13,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima das expectativas dos analistas consultados pela FactSet de US$ 13,1 bilhões. Os resultados foram anunciados nesta terça-feira, 3.

A receita no setor de data centers foi de US$ 8,5 bilhões, uma alta de 97% em relação ao mesmo período no ano anterior, diante de uma demanda expressiva por processadores EPYC e GPUs.

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A empresa registrou US$ 2,428 bilhões em lucro líquido no terceiro trimestre de 2026, em resultados GAAP. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 1,46. Utilizando critérios non-GAAP, os ganhos foram de US$ 3,471 bilhões e US$ 2,09, diluído por ação.

Analistas ouvidos pela FactSet previam um lucro de US$ 1,95 por ação.

Para o trimestre seguinte, a AMD espera uma receita de US$ 17 bilhões. "Nossa perspectiva para o quarto trimestre reflete a aceleração do crescimento da receita e dos lucros, impulsionada pela forte demanda em todo o nosso portfólio de data center", afirmou a vice-presidente executiva da empresa Jean Hu.

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Em reação aos resultados, as ações avançavam 7,7% no after hours, por volta das 18h55 (de Brasília).