AMD dobra lucro e supera receita com destaque para data centers

A Advanced Micro Devices (AMD) registrou lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no segundo trimestre de 2026, um crescimento de 163% sobre o resultado de igual período de 2025, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4.

O ganho por ação ajustado ficou em US$ 1,66, acima da projeção de US$ 1,62 compilada pela FactSet. A AMD reportou ainda receita de US$ 11,54 bilhões, um aumento de 34% sobre o mesmo período de 2025 e ante US$ 11,28 bilhões esperado pelos analistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A divisão de Data Center foi o principal motor do desempenho comercial da companhia. A receita do segmento somou US$ 6,7 bilhões, alta de 107% em relação ao ano anterior, avanço que a empresa atribuiu ao aumento nas vendas de unidades centrais de processamento (CPUs) e de unidades de processamento gráfico (GPUs).

A AMD espera uma receita de aproximadamente US$ 13 bilhões no terceiro trimestre de 2026, com margem de erro de US$ 300 milhões para mais ou para menos, com margem bruta ajustada de 56%.

Apesar de superar as estimativas, as ações da AMD cediam 7,5% no after hours de Nova York, às 17h40 (horário de Brasília).