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AMD anuncia investimento de até 2 bilhões de libras em IA e computação no Reino Unido

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 08:40:00 Editado em 08.06.2026, 08:49:45
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A fabricante americana de semicondutores AMD anunciou nesta segunda-feira (8) um plano para investir até 2 bilhões de libras esterlinas no Reino Unido ao longo dos próximos cinco anos, com foco na expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA), pesquisa científica e desenvolvimento de mão de obra qualificada.

O anúncio foi feito pela presidente e CEO da companhia, Lisa Su, durante a London Tech Week. Segundo a executiva, o investimento busca ampliar o acesso à capacidade computacional necessária para impulsionar inovação, crescimento econômico e liderança científica no país.

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"O Reino Unido tem o talento, a excelência em pesquisa e a ambição para ajudar a liderar a próxima era da IA", afirmou Su. Ela acrescentou que a AMD pretende aprofundar a colaboração com governos, universidades e empresas para fortalecer a chamada "IA soberana" britânica.

Como parte da iniciativa, a companhia anunciou novas parcerias com o Imperial College London e a Oriole Networks. Com o Imperial College, a AMD trabalhará em projetos de ciência computacional voltados a áreas como saúde e modelagem climática, além de pesquisas para otimizar modelos de IA e aplicações intensivas em dados.

A empresa também apoiará, junto à Oriole Networks, um projeto da agência britânica ARIA voltado ao desenvolvimento de infraestrutura avançada para IA, combinando redes fotônicas com processadores e aceleradores da AMD.

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Além disso, a companhia informou que está colaborando com a Dell Technologies e a Universidade de Cambridge na expansão da capacidade nacional de supercomputação para IA. Os esforços incluem os sistemas Zenith e Sunrise, destinados a aplicações em pesquisa médica, modelagem climática, ciência dos materiais, engenharia e fusão nuclear.

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