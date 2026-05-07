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Amcham espera que encontro entre Lula e Trump abra caminho para acordo em tarifas

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 18:08:00 Editado em 07.05.2026, 18:18:08
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A Amcham Brasil avaliou como positivo o encontro, nesta quinta-feira, 7, em Washington, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reunião, conforme a câmara de comércio que reúne empresas com negócios nos dois países, reforça o diálogo no mais alto nível entre os governos, criando condições favoráveis para avanços em temas estratégicos.

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"O encontro de hoje quinta-feira é um passo importante. A expectativa do setor empresarial é que ele abra caminho para resultados concretos em áreas como tarifas, minerais críticos, economia digital e energia, entre outras", comenta o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto.

Ele diz que será fundamental avançar com pragmatismo e celeridade nas reuniões de trabalho acordadas entre os dois presidentes. O presidente da Amcham também manifestou a expectativa de que as negociações evitem novas sanções comerciais contra o Brasil, no âmbito da investigação da Seção 301.

A Amcham defende, ainda, que os dois governos estabeleçam rápido um cronograma de reuniões para os próximos 30 dias, com uma agenda de trabalho orientada a resultados concretos e com possibilidade de participação do setor empresarial ao longo do processo.

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LULA/EUA/TRUMP/REUNIÃO/AMCHAM/EXPECTATIVA
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