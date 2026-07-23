Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Amcham diz que tarifa de 12,5% dos EUA afeta 3 mil itens e alerta para risco de reciprocidade

Escrito por Denise Abarca (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 20:23:00 Editado em 23.07.2026, 20:28:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Amcham Brasil vê com preocupação a decisão do governo dos Estados Unidos, anunciada nesta quinta-feira, 23, de aplicar sobretaxa de 12,5% a produtos importados do Brasil, como resultado da investigação da Seção 301 sobre bens produzidos com trabalho forçado, e alerta para os possíveis desdobramentos.

Em nota, a entidade avalia que a medida agrava as condições de acesso das exportações brasileiras ao mercado norte-americano, ao alcançar cerca de 3 mil produtos brasileiros, correspondentes a US$ 12,5 bilhões em exportações anuais aos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Para 85,3% dessas vendas, equivalentes a US$ 10,7 bilhões, seus efeitos serão cumulativos com as tarifas de 25% anunciadas na semana anterior, resultando em sobretaxas de 37,5% - um dos níveis mais elevados aplicados pelos Estados Unidos a seus parceiros comerciais", calcula.

Para a Amcham, o cenário compromete ainda mais a competitividade das exportações brasileiras para o país e tende a aprofundar a trajetória de retração do comércio bilateral. "Também poderá elevar custos para empresas e consumidores norte-americanos, fragilizar cadeias produtivas integradas entre os dois países e afetar os investimentos bilaterais", acrescenta.

A reversão desse cenário "passa necessariamente pela retomada das negociações entre os dois governos", na ótica da Amcham, que defende o entendimento bilateral como o caminho mais eficaz para atender aos interesses de ambos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entidade avalia que medidas de reciprocidade não contribuem para superar as divergências atuais e apresentam elevado risco de provocar escalada política e comercial, agravando os impactos econômicos. "A entidade reforça o pedido de continuidade das negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos como solução para reverter as sobretaxas, ampliar a previsibilidade para empresas e investidores e avançar na construção de uma agenda bilateral positiva", diz a nota.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AMCHAM EUA Lei da Reciprocidade SOBRETAXA Tarifas TRUMP USTR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV