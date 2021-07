Ambev registra lucro de R$ 2,929 bilhões no 2º trimestre (+130,4% em um ano)

Da Redação

A Ambev registrou lucro líquido de R$ 2,929 bilhões no segundo trimestre de 2021, alta de 130,4% ante o mesmo período de 2020. Já o lucro normalizado foi de R$ 2,962 bilhões, um avanço de 115,9% ante igual etapa do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado alcançou R$ 5,289 bilhões, um avanço de 58% ante igual etapa de 2020 (ante o reportado) e de 24% (orgânico). A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 15,711 bilhões, o que representa um crescimento de 35,3% (reportado) e de 36,2% (orgânico).

Segundo a empresa, a receita foi impulsionada pelo desempenho do volume e pelo crescimento da receita líquida por hectolitro (ROL/hl) de 14,5%. A receita líquida cresceu 28,5% no Brasil.

Em seu comentário de desempenho, a administração destaca que a empresa apresentou mais um forte desempenho comercial de abril a junho, atingindo os maiores volumes consolidados já registrados em um segundo trimestre. O resultado, informam, foi impulsionado pela implementação consistente da estratégia, baseada em inovação, plataformas tecnológicas e excelência operacional.

"Além de estarmos melhor preparados para enfrentar questões relacionadas à covid-19, estamos trabalhando para apoiar nossos clientes durante a reabertura econômica à medida que a vacinação avança e as restrições gradualmente diminuem nos países em que operamos", diz a empresa.

A Ambev destaca que no período, continuou a registrar crescimento nos volumes em 19,0% ante o segundo trimestre de 2020 e 8,0% ante o mesmo período de 2019, com 7 dos 10 principais mercados já crescendo acima de igual etapa de 2019. "A receita líquida cresceu 36,2% e a ROL/hl 14,5%, impulsionada por iniciativas de 'premiunização', inovação e gestão de receita. Nossas marcas acima do core continuam ganhando relevância em nosso portfólio em 5 dos principais mercados em que atuamos" diz a companhia.