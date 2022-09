Ambev: recebemos com total surpresa a decisão monocrática divulgada hoje

Talita Nascimento (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Ambev afirmou ter recebido "com total surpresa" a decisão monocrática divulgada mais cedo pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que a proibiu de firmar novos contratos de exclusividade para venda de cerveja até o fim da Copa do Mundo do Catar.

continua após publicidade .

"Recebemos com total surpresa a decisão monocrática divulgada hoje, especialmente depois da Superintendência-Geral do Cade ter concluído que não havia qualquer evidência para impor medida preventiva. Tomaremos as medidas cabíveis. Na Ambev, respeitamos a legislação brasileira com seriedade", afirmou a companhia em nota.

A decisão, tomada em caráter cautelar pelo conselheiro Gustavo Augusto depois de reclamação da concorrente Heineken, foi noticiada em primeira mão pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.