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Amazon tem guidance abaixo das estimativas após lucro acima do esperado

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 18:05:00 Editado em 29.04.2026, 18:12:54
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A Amazon superou as estimativas de analistas em lucro e receita no primeiro trimestre de 2026, que segundo a empresa foram impulsionados pelo crescimento dos serviços de inteligência artificial (IA) e das vendas de computação em nuvem. Já o guidance da empresa para o trimestre atual ficou abaixo das estimativas, punindo a ação da gigante de comércio online.

No trimestre, a companhia registrou receita de US$ 181,5 bilhões, alta de 17% na comparação anual, e lucro líquido de US$ 30,3 bilhões. A empresa atribuiu parte do desempenho ao ganho antes de impostos relacionado ao investimento na Anthropic. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,78. Analistas consultados pela FactSet projetavam receita de US$ 177,2 bilhões e lucro ajustado de US$ 1,63 por ação.

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A Amazon Web Services (AWS) teve receita de US$ 37,6 bilhões, crescimento de 28% em um ano. "A AWS está crescendo 28% (nosso ritmo mais rápido em 15 trimestres) sobre uma base muito grande; nosso negócio de chips superou uma taxa anualizada de receita de US$ 20 bilhões (crescendo a taxas de três dígitos ano a ano)", afirmou o CEO Andy Jassy, em comunicado.

Para o segundo trimestre, a Amazon estimou receita entre US$ 195 bilhões e US$ 199 bilhões, acima do consenso de US$ 188,96 bilhões. Já a projeção de lucro operacional, de US$ 22 bilhões no ponto médio, ficou abaixo dos US$ 22,64 bilhões esperados pelo mercado.

O fluxo de caixa livre diminuiu para US$ 1,2 bilhão nos últimos doze meses, repercutindo principalmente um aumento anual de US$ 59,3 bilhões em aquisições de imobilizado, líquido de receitas de vendas e incentivos. Esse aumento reflete principalmente investimentos em inteligência artificial, disse a empresa.

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As ações da Amazon recuavam 3,5% às 18h00 (horário de Brasília) no after hours em Nova York.

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