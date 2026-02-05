Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Amazon supera receita, mas ação tomba no after hours com anúncio de US$ 200 bi em investimentos

Escrito por Matheus Andrade, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 18:30:00 Editado em 05.02.2026, 18:39:40
A Amazon reportou ganho um pouco abaixo do esperado no trimestre encerrado em dezembro, com o lucro ajustado por ação de US$ 1,95, em comparação com a estimativa de consenso de Wall Street de US$ 1,97, segundo a FactSet. Já a receita atingiu US$ 213,4 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 211,4 bilhões.

A Amazon afirmou que a receita para o trimestre atual ficará entre US$ 173,5 bilhões e US$ 178,5 bilhões, contra a estimativa média dos analistas de US$ 175,6 bilhões.

Presidente e CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou que com "uma demanda tão forte por nossas ofertas atuais e oportunidades fundamentais como inteligência artificial, chips, robótica e satélites de órbita baixa da Terra, esperamos investir cerca de US$ 200 bilhões em despesas de capital em toda a Amazon em 2026, e antecipamos um forte retorno de longo prazo sobre o capital investido".

As vendas líquidas aumentaram 14%, para US$ 213,4 bilhões no quarto trimestre, em comparação com US$ 187,8 bilhões no mesmo período de 2024.

As ações da Amazon recuavam 6,96% às 18h25 (horário de Brasília) no after hours em Nova York.

