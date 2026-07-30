Amazon supera expectativa de lucro e ação sobe 8% no after hours em NY

A Amazon registrou um lucro líquido de US$ 62,65 bilhões no segundo trimestre, o que representou US$ 5,75 por ação, ficando bem acima dos US$ 1,82 projetados pela FactSet. Os números representam um aumento frente aos do mesmo período do ano passado, quando a empresa anunciou US$ 18,2 bilhões de lucro, ou US$ 1,68 por ação.

A empresa destacou aumento na receita da Amazon Web Services (AWS), mantendo uma trajetória de crescimento em seu negócio de computação em nuvem impulsionada pela demanda por inteligência artificial (IA). A receita cresceu 20%, atingindo US$ 200,6 bilhões. A Amazon informou que prevê gastos de capital de US$ 200 bilhões em 2026, com foco em IA.

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"A AWS está em plena expansão, crescendo 36,7% em relação ao ano anterior no segundo trimestre - nosso crescimento mais rápido em 18 trimestres - e nossas divisões de IA e chips superaram, cada uma, uma taxa de receita anualizada superior a US$ 25 bilhões", disse Andy Jassy, presidente e CEO da Amazon. "Além disso, a área de publicidade teve mais um trimestre forte, com crescimento de 26% em relação ao ano anterior. Há muitos motivos para entusiasmo, e temos muito mais novidades para os clientes no segundo semestre e além", afirmou.

No after hours em Nova York, às 17h30 (horário de Brasília), as ações da empresa subiam 8,51%.