A Amazon planeja lançar sua plataforma de compra de automóveis no Reino Unido no início de 2027, em sua primeira expansão internacional do serviço. A sul-coreana Hyundai será a primeira marca disponível.

Na Amazon Autos, os clientes poderão consultar os estoques das concessionárias em tempo real, ver os preços antecipadamente, obter uma avaliação imediata do veículo usado que pretendem dar na troca e reservar um carro. A plataforma também permitirá o contato com uma concessionária local.

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Estarão disponíveis modelos da linha IONIQ, além do i20 e do KONA. A Amazon informou que anunciará outras marcas e concessionárias parceiras antes do lançamento.

Lançada nos Estados Unidos em dezembro de 2024, a Amazon Autos já está presente em mais de 150 cidades e oferece veículos de 35 marcas. No ano passado, as concessionárias venderam cerca de US$ 1,3 trilhão em automóveis no país, segundo a Associação Nacional de Concessionárias de Automóveis.

As ações da Autotrader, plataforma britânica de comércio de veículos, reagiram em baixa ao anúncio da Amazon. Por volta das 8h50 (de Brasília), os papéis recuavam 2,5% na Bolsa de Londres.