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Amazon fecha empréstimo de US$ 17 bilhões para reforçar reservas em meio ao boom de IA

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 07:12:00 Editado em 11.06.2026, 07:18:23
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A Amazon firmou um acordo para uma nova linha de crédito de US$ 17,5 bilhões, segundo documentos regulatórios, marcando o mais recente movimento agressivo da gigante de tecnologia para reforçar suas reservas financeiras em meio a um aumento histórico dos gastos de capital impulsionado pela inteligência artificial (IA).

O acordo, estruturado como um empréstimo a prazo com saque diferido, foi liderado pela Citigroup Global Markets e envolve um consórcio de credores internacionais, incluindo Bank of America, JPMorgan Chase, HSBC e Wells Fargo.

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Pelos termos, o gigante de e-commerce e computação em nuvem poderá utilizar a linha de dívida de forma incremental ao longo do tempo, em vez de tomar o valor total de uma vez, oferecendo alavancagem financeira com maior flexibilidade.

A empresa também deu um passo importante no mercado de frete de carga fracionada (LTL, na sigla em inglês) nesta quarta-feira. Esse modelo permite que clientes transportem cargas menores sem precisar contratar um caminhão inteiro, reduzindo custos e aumentando a eficiência logística.

O serviço inclui coleta no mesmo dia, retirada no dia seguinte para pedidos realizados até as 17h e coletas diárias programadas para clientes de grande volume.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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