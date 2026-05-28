Amazon fecha acordo de US$ 6 bilhões com Snowflake para chips de computação agêntica

A empresa de software de nuvem Snowflake anunciou um acordo de colaboração estratégica plurianual com a Amazon Web Services (AWS) para acelerar a adoção corporativa da chamada "inteligência artificial (IA) agêntica". Como parte da colaboração, a Snowflake planeja pagar US$ 6 bilhões nos próximos cinco anos para ter acesso aos chips Graviton da Amazon dentro dos data centers da AWS.

O acordo tornará a Snowflake uma das maiores clientes da AWS em computação baseada em CPU. Outras grandes compradoras de chips Graviton incluem a Meta Platforms e a Apple. A AWS também oferece chips personalizados para treinamento e execução de modelos de IA.

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A Snowflake foi fundada na plataforma da AWS em 2015 e vem expandindo seu relacionamento com a Amazon desde então. A empresa possui quase 14 mil clientes, incluindo a startup de recompensas e publicidade Fetch e a plataforma de análise de IA Hex.

A IA agêntica é um tipo de IA que funciona como um "agente": ela não só responde perguntas, mas planeja e executa tarefas para atingir um objetivo, tomando decisões passo a passo e usando ferramentas e sistemas (APIs, bancos de dados, e-mail, ERP/CRM, navegadores etc.), muitas vezes com algum grau de autonomia.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.