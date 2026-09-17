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Amazon fecha acordo de US$ 2,4 bilhões com Generac para geradores de data centers

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Amazon fechou um acordo de US$ 2,4 bilhões com a Generac para o fornecimento de geradores de energia de reserva destinados a data centers, segundo documento apresentado pela fabricante norte-americana à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA). As primeiras entregas estão previstas para 2027 e 2028.

Como parte da operação, a Generac concedeu à Amazon uma garantia que dá à companhia o direito de adquirir até 1,69 milhão de ações da fabricante, ao preço de exercício de US$ 200,90 por papel.

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Do total, cerca de 308 mil ações vinculadas à garantia terão direito de exercício adquirido imediatamente. O restante será liberado em diferentes etapas ao longo da vigência do instrumento, condicionado ao volume agregado de pagamentos feitos pela Amazon pela compra dos geradores.

O acordo amplia a exposição da Generac à rápida expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA) e computação em nuvem, que tem elevado a demanda por geração de energia de reserva e soluções para garantir o funcionamento de grandes centros de processamento de dados.

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AMAZON/GENERAC/ACORDO/DATA CENTERS/GERADORES
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