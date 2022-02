Amazon estuda comprar Peloton, que produz equipamentos para exercícios físicos

Da Redação

A Peloton Interactive está atraindo o interesse de potenciais compradores, incluindo a Amazon, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Amazon tem conversado com consultores sobre um possível acordo, disseram algumas fontes. Não há garantia de que a gigante do comércio eletrônico seguirá com uma oferta ou que a Peloton, que está trabalhando com seus próprios consultores, seja receptiva.

Caso haja uma transação, ela pode ser significativa, dado o valor de mercado da Peloton de cerca de US$ 8 bilhões - uma queda acentuada em relação ao nível de cerca de um ano atrás, de cerca de US$ 50 bilhões.

A ligação com a Peloton daria à Amazon ou a outra empresa acesso a seus milhões de usuários, e um grande impulso no crescente mercado de tecnologia de saúde e bem-estar. A Peloton produz equipamentos como bicicletas ergométricas e esteiras conectadas à internet que permitem que usuários assistam a aulas enquanto se exercitam.

As ações da empresa saltaram cerca de 30% no after hours da Nasdaq ontem, depois que o Wall Street Journal informou sobre o interesse da Amazon. Fonte: Dow Jones Newswires.