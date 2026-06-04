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Amazon anuncia 10 bi de euros para centros logísticos na Europa e expansão de entrega rápida

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 09:07:00 Editado em 04.06.2026, 09:17:49
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A Amazon anunciou nesta quinta-feira (4) um pacote de investimentos para ampliar o uso de robótica, acelerar entregas e qualificar trabalhadores, incluindo mais de 10 bilhões de euros para expandir e modernizar sua rede de centros logísticos na Europa e US$ 1 bilhão para programas de capacitação profissional até 2030.

As medidas foram apresentadas durante um evento em Londres. Segundo a empresa, os investimentos incluem novas tecnologias de automação, a criação de 25 mil empregos na Europa e a expansão de serviços de entrega ultrarrápida em mercados internacionais.

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A companhia revelou uma nova geração do robô autônomo Proteus, capaz de atuar em diferentes áreas dos centros de distribuição e receber instruções em linguagem natural, sem necessidade de programação. O equipamento está em fase de testes e deverá ser implantado na Europa a partir do primeiro semestre de 2027.

A Amazon também ampliará o uso de outros sistemas robóticos, como o Vulcan, equipado com sensores táteis, e o STARK, desenvolvido para auxiliar funcionários na movimentação de mercadorias. O STARK deverá chegar a 15 instalações europeias até 2027.

Na área de entregas, a empresa informou que expandirá internacionalmente o Amazon Now, serviço que promete entregas de compras e itens essenciais em até 30 minutos, principalmente no Reino Unido e na Índia. A companhia também ampliará sua rede europeia de entregas no mesmo dia para mais de 25 localidades neste ano.

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Além disso, a Amazon destinará US$ 1 bilhão ao programa Career Choice, voltado à formação de trabalhadores em áreas como cibersegurança, software e logística. A empresa informou ainda que sua frota global de veículos elétricos para entregas ultrapassou 50 mil unidades, metade da meta prevista para 2030.

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