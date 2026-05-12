Amazon amplia serviço de entrega em 30 minutos para número maior de cidades nos EUA

A Amazon está expandindo seu serviço de entrega em 30 minutos, o Amazon Now, para dezenas de outras cidades dos EUA, adicionando locais como Austin, Houston, Minneapolis, Orlando, Phoenix, Denver e Oklahoma City. Atualmente, o serviço está disponível em Atlanta, Dallas-Fort Worth, Filadélfia e Seattle, e a Amazon afirma que a expansão vai contemplar dezenas de milhões de clientes a mais até o fim do ano.

Os membros do Amazon Prime pagam US$ 3,99 por pedido com entrega em 30 minutos; clientes que não são Prime pagam US$ 13,99; e há uma taxa adicional para pedidos abaixo de US$ 15.

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A Amazon também continua investindo em sua rede de entregas rápidas, incluindo entrega no mesmo dia em mais de 10.000 cidades e vilarejos e entrega por drone em menos de 60 minutos em nove localidades.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast