Amazon acelera entregas por drones nos EUA e mira quase 500 cidades até o fim do ano

A Amazon está ampliando nos Estados Unidos o serviço de entregas por drones e planeja multiplicar por seis a área de cobertura atual, chegando a quase 500 cidades até o fim do ano.

O serviço, chamado Prime Air, está disponível hoje em 11 cidades americanas, incluindo Phoenix, Detroit, Houston, Dallas e San Antonio. A empresa pretende expandi-lo em breve para comunidades como Chicago, Syracuse (no Estado de Nova York), Cleveland, Atlanta e Boise, no Idaho.

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A Amazon afirma que o Prime Air oferece a maior variedade de itens entregues por drones, com opções que vão de alimentos e eletrônicos a cosméticos, medicamentos e produtos domésticos. Segundo a companhia, as bases de entrega por drones registram os maiores volumes médios de envios do país, com milhares de remessas realizadas diariamente.

David Carbon, vice-presidente do Amazon Prime Air, disse que o serviço funciona como uma alternativa mais rápida quando necessário, com entregas em até 30 minutos. "Já entregamos centenas de milhares de pacotes a clientes por drone neste ano e, até o fim de 2026, pretendemos atender clientes em quase 500 cidades e localidades", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.