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Amazon abre primeiro centro de distribuição no PR de olho nas entregas no mesmo dia

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Amazon acaba de inaugurar o seu primeiro centro de distribuição no Paraná, localizado em São José dos Pinhais e operado em parceria com a multinacional francesa ID Logistics Brasil. Com a nova operação, a Amazon passa a fazer as entregas no mesmo dia no Paraná, além de encurtar os prazos de distribuição para Santa Catarina, segundo informações divulgadas pela companhia nesta quinta-feira, 3.

O novo empreendimento tem 24 mil m² de área total e capacidade inicial para processar 700 mil pacotes por semana. A unidade vai operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com até 900 trabalhadores. O galpão também impulsiona as atividades das pequenas e médias empresas locais de ambos os Estados, facilitando o envio dos produtos para todo o Brasil com o selo Prime.

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"Com este centro de distribuição, ampliamos nossa capacidade de atender os clientes na região com mais agilidade", afirmou o diretor de Operações da Amazon Brasil, Ricardo Pagani.

A nova operação funcionará no modelo fulfillment - em que os produtos de vendedores selecionados ficam armazenados no próprio espaço, agilizando a distribuição. Em seis anos de varejo no Brasil, a Amazon construiu uma das maiores infraestruturas logísticas, com mais de 300 unidades, numa concorrência acirrada principalmente com Mercado Livre e Shopee, que também estão investindo pesadamente para ganhar capilaridade no País.

Por sua vez, a ID Logistics chega a um total de três centros de distribuição fulfillment dedicados à Amazon no Brasil. As outras duas unidades ficam em Belford Roxo (RJ) e Ribeirão das Neves (MG).

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"A expansão da parceria com a Amazon reforça nossa vocação para apoiar projetos de alta complexidade. Essa operação também fortalece nossa proximidade com clientes e consumidores finais", apontou o presidente da ID Logistics Brasil, Gilberto Lima.

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AMAZON/PARANÁ/CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
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